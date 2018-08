Saksa politsei täpsustas: need ei olnud vanahärrad, kes metal-festivalile põgenesid

Politsei teatas siis, et vanadekodu töötajad leidsid 3. augustil, et kaks meest on kadunud ja andsid nende kadumisest korrakaitsjatele teada. Politsei leidis kaks meest 4. augustil kella 3.00 paiku metal-festivalilt ja toimetas nad tagasi vanadekodusse.

Saksamaa Wackeni heavy metal festival Wacken Open Air FOTO: Chris Emil Janssen / imago/Chris Emil Janßen/Scanpix

Schleswig-Holsteini politsei täpsustas sotsiaalmeedias, et Saksamaa suurimale metal-festivalile ei läinud kaks vanahärrat, vaid keskeas mehed.

«Kaks meest läksid tõesti 3. augusti õhtul raskemuusikat kuulama, kuid need olid 58- ja 59-aastane mees, kellel on vaimne puue ja kes elavad üsna iseseisvana hooldekodus. Tundub, et nad teadsid, mida nad tahtsid ja kuhu läksid,» sõnas politsei esindaja Peter Berndt.

Keskeas mehed Wackeni festivalil. Pilt on illusteeriv FOTO: MORRIS MAC MATZEN / REUTERS/Scanpix

Need kaks meest jäid 4. augusti varahommikul silma nii Wackeni elanikele kui festivalilt lahkunutele. Meeste käest küsiti, et miks nad on kella 3.00 ajal bussipeatuses ja nad ütlesid, et ootavad bussi. Neile selgitati, et ühistransport sel kellaajal veel ei sõida. Siis saadi aru, et tegemist võib olla erivajadusega inimestega ja nad teatasid kahest mehest politseile.

Kohale saabunud politsei viis mehed igaks juhuks traumapunkti kontrolli, kuid neil ei olnud tervisehäireid. Politsei teatas kahest põgenikust hooldekodusse, mis meestele takso järele saatis, et nad tagasi koju jõuaks.

Wacken Open Air on Saksamaal Schleswig-Holsteini liidumaal Wackeni külas igal aastal toimuv heavy metal festival, mis sai alguse 1990. aastal.

Esialgu kaks päeva kestnud festival toimub nüüd 3 – 4 päeval ja külastajate hulk on viimastel aastatel kasvanud üle 70 000.