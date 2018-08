Pildid ja video: Hollywoodi bulvar sai Donald Trumpi võltstähed

Kunstniku sõnul pani ta need võltstähed pärast seda, kui Lääne-Hollywoodi linnanõukogu langetas otsuse, et Trumpi täht tuleb Kuulsuste alleelt eemaldada, kuna Trump suhtub naistesse ja vähemustesse halvasti, teatab Hollywood Reporter.

Donald Trumpi nimega võltstähed Hollywoodi bulvaril FOTO: TMZLOS / TMZ/MEGA

Need tähed ei saanud seal kaua olla, sest tänavakoristajad eemaldasid nad eile õhtul.

Kunstnik lisas, et talle Trumpi originaaltäht meeldib ja tema arvates ei peaks seda eemaldama, kuna Trump on andnud oma panuse Miss World iluduskuninganna valimistesse. Samas ta teatas, et komöödianäitleja Bill Cosby on samuti naistesse halvasti suhtunud ja neid ahistanud, kuid mitte kunagi ei ole kaalutud tema tähe eemaldamist.

«Kui Lääne-Hollywoodi linnavõimud Trumpi tähe eemaldavad, siis ma olen valmis neid võltstähti veel tänavakividele panema, nii umbes 30» selgitas kunstnik.

Donald Trumpi nimega võltstähed Hollywoodi bulvaril FOTO: TMZLOS / TMZ/MEGA/Scanpix

Tänavapuhastusmeeskonna teatel eemaldasid nad need võltstähed, kuid on valmis, et neid võib sinna veel tekkida.

«Need tundusid esmapilgul olevat ehtsad, kuid kui ühest servast natuke nokitseda, siis tuleb see kleebis kergelt ära. Neid pannud isiku sõnul võivad need tänaval vastu pidada umbes kümme aastat,» lausus koristusmeeskond.

USA meedia teatel läks võltstähtede tegemine ja panemine maksma 1000 dollarit ning selle raha andis anonüümseks jääda soovinud ettevõtja.

Donald Trumpi nimega võltstähed Hollywoodi bulvaril FOTO: TMZLOS / TMZ/MEGA

Trump sai Kuulsuste alleele tähe 2007. aastal ning alates sellest on seda tähte mitu korda hävitatud, kuid linnavõimud on lasknud selle taastada.

Tähte lõhkunud vandaalide sõnul ei ole nad rahul kinnisvaraärimehest presidendiks saanud Trumpi poliitikaga ja vähemustesse negatiivse suhtumisega. Viimane selline lõhkumine leidis aset juuli lõpus.

Donald Trumpi täht, mille kallal on vandaalitsetud FOTO: Richard Vogel / AP/Scanpix

Lääne-Hollywoodi linnanõukogu langetas otsuse, et Trumpi täht tuleb Kuulsuste alleelt eemaldada. Sellega peab nõus olema ka Hollywoodi kaubanduskoda, mis tähtede panemise ja eemaldamise eest vastutab. Seega on võimalus, et Trumpi täht jääb alles.

Donald Trumpi täht Hollywoodi bulvaril FOTO: Mario Anzuoni / Reuters/Scanpix

Kaubanduskoda on varem teatanud, et kodanikuprotestide tõttu ei hakka nad tähti eemaldama.