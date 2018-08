Filmilegend Robert Redford paneb pärast kuut aastakümmet ameti maha

Filmides «Butch Cassidy And The Sundance Kid», «The Sting» ja «Out of Africa» kaasa teinud näitleja Robert Redford sõnas, et tema uus film, «The Old Man & The Gun» jääb tema viimaseks näitlejatööks, kirjutas Sky News.

81-aastane Redford rääkis: «Ära iial ütle iial, kuid ma olen juba enam vähem otsustanud, et see film jääb mulle viimaseks ning ma liigun vaikselt pensioni poole. Ma olen seda tööd teinud alates 21. eluaastast. Ma mõtlesi, et aitab nüüd küll. Ja miks mitte lahkuda, millegi nii heatujulise ning positiivsega?»

Redford sõnas juba kaks aastat tagasi, et ta hakkab näitlemisega vaikselt otsi kokku tõmbama.

The Old Man & The Gun filmi poster FOTO: Wikimedia Commons

Filmis «The Old Man & The Gun» mängib Redford Forrest Tuckeri nimelist meest, kes on päriselu pangaröövel ning elukutseline kriminiaal. Tucker põgenes mitmel korral vanglast, korra isegi kayakiga, ja sooritas pärast seda veel rööve.

«Minu jaoks oli tegu suurepärase karakteriga, keda praeguses eluetapis mängida. Mis mulle tema juures kõige rohkem meeldis, oli see, et ta röövis 17 panka, jäi 17 korda vahele ning läks 17 korda vangi,» lisas Redford. «Kuid ta ka põgenes 17 korda. See pani mind mõtlema: kas ta mitte ei tahtnudki vahele jääda, et nautida seda, mis talle elus tõeliselt lõbu pakub, milleks on vanglast põgenemine?» sõnas Redford.

Filmis teevad kaasa veel ka Elisabeth Moss, Sissy Spacek, Casey Affleck ja Danny Glover ning film peaks esilinastuma 28. septembril.

USA president Barack Obama annab Redfordile aumedali. FOTO: NICHOLAS KAMM/AFP

Redford, kes võitis 1980. aastal parima režissööri Oscari filmi eest «Ordinary People», ei teadnud hetkel veel öelda, kas ta jätkab tööd kaamera taga. «Me veel vaatame seda,» ütles ta.

Redfordi karjäär, mis on kestnud peaaegu 60 aastat, algas 1962 filmiga «War Hunt», kuid sai superstaariks 1969, kui ta mängis Paul Newmani kõrval filmis «Butch Cassidy And The Sundance Kid».

1972. aastal sai paar taas kokku filmi «The Sting» ajal. Selle rolliga kandideeris ta ka parima meespeaosatäitja Oscarile. Lisaks sellele mängis ta ka koos Dustin Hoffmanniga filmis «All The President's Men», milles kehastas ajakirjanikku, kes kajastas Watergate'i skandaali, mis viis USA presidendi Richard Nixoni tagasiastumiseni.