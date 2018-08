Video: Süüria esileedil Asma al-Assadil on rinnavähk

Süüria võimud kinnitasid, et 42-aastane esileedi saab Damaskuse haiglas varajases faasis oleva rinnavähi ravi, teatab AFP.

Ühendkuningriigis Londonis sündinud ja kasvanud Asma al-Assad on vastuoluline isik, olles üks neist 12 süürlasest, kellele Euroopa Liit on pannud Süürias jätkuva kodusõja tõttu «musta nimekirja».

Süüria esindajad avaldasid info esileedi haigestumise kohta Twitteris ja juures oli foto, millel on näha Süüria presidenti koos oma naisega haiglas.

Arvati, et see läänemeelne paar viib Süürias läbi demokraatlikke reforme, kuid see osutus petlikuks ootuseks.