] MO:DEM RECORDINGS [ We have just uploaded some goodies to our Soundcloud page. Check out recordings from our last year’s edition : http://bit.ly/MoDemSC We’ve prepared proper flashback for next week ahead with LAB: http://bit.ly/2F9Cb1p Jahbo: http://bit.ly/2Hlqdro Diksha: http://bit.ly/2HoNjgA ANX: http://bit.ly/2K6vvEO Decomposer: http://bit.ly/2qSSB9f Filt: http://bit.ly/2Jjy458 Breger: http://bit.ly/2qPMvGC Luigi Tozzi: http://bit.ly/2F9AqRT Void Controller: http://bit.ly/2qRKCKj With love and passion, Mo:Dem Crew https://modemfestival.com #MoDemFestival #MomentoDemento #MoDem2018, #MoDem2017, #thehive #theswamp #zengarden #psychedelic #festival #psytrance #techno #chillout #trance #darkpsy #psyfamily #psytrancefamily #visionaryart #landscape #decor #holidays #EDSA #Deltaprocess #TAS #modemised #demented #modemheads #fractalized #dance #psytrancefestivals, #psyculture Photo Credits: Image 1: @Ivam Sardi Images 2,3 & 4: @MuriloGanesh

A post shared by Momento Demento (@modemfestival) on Apr 23, 2018 at 9:24am PDT