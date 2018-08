Sotsiaalrahade peal elav mees teeskles, et on kerjus ja pettis inimestelt raha välja

Politsei esindaja Stephen Armitage sõnas, et sedamoodi karistus näitab, et sellist käitumist ei tolereerita Yorki linnas. «Finch tahtis kindlasti jätta muljet nendele inimestele, kes elavad, töötavad ja külastavad Yorki linna, et ta on kodutu, et nendelt inimestelt raha ja annetusi saada. Asjad aga nii ei olnud, sest ta on viimased 14 aastat sotsiaalkorteris elanud. Selle tõttu võivad suured organisatsioonid, kelle eesmärgiks on kodutute ja haavatud inimeste aitamine, oma rahad mujale suunata,» rääkis Armitage.