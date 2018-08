Kathleen Turner: Michael Douglas, Jack Nicholson ja Warren Beatty vedasid kihla, kes neist suudab mind voodisse meelitada

Kathleen Turner ja Michael Douglas 1985. aasta filmis «The Jewel of the Nile»

Ta ennetas Nicholsoni kätte jäämist sellega, et lahkus enne lõppu. Nicholson oli hiljem talle helistanud, et miks ta lahkus ja teatanud, et oli ta lauakaaslane.

Kathleen Turner mängis filmides «Body Heat» (1981), «Crimes of Passion» (1984), «Romancing the Stone» (1984), «Prizzi’s Honor» (1985), «The Jewel of the Nile» (1985), «The Accidental Tourist» (1988), «The War of the Roses» (1989) ja «Serial Mom» (1994).