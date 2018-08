Video: geimehe sõnul visati ta Las Vegase rannaklubist ujumispükste tõttu välja

Chris Donohoe postitas Facebooki video, millel on näha verbaalset kokkupõrget tema ja Las Vegase Encore Beach Club teenindajate vahel.

Mehe arvates ei ärritanud ta teenindavat personali mitte ainult ujumispükste, vaid ka selle tõttu, et kuulub seksuaalvähemusse.

«Kandsin erkkollaseid liibuvaid ujumispükse, mille kohta arvati, et need ei ole sellel peol sobivad. Minu arvates visati mind välja selle tõttu, et mu supelriietus oli nende silmis liiga geilik ja ma ise olen gei. Igatahes tundsin end diskrimineerituna,» kirjutas mees sotsiaalmeedias.