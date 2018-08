Video: aardeküti väitel leidis ta Bermuda kolmnurgas maavälise objekti

«Oli kohe selge, et tegemist on millegi maavälisega, sellele viitasid kuju ja detailid. Ma ei olnud varem midagi sellist näinud,» lausus aardekütt.

«Tegemist on korallidega kaetud objektiga. See tähendab, et alus sattus merre sadu, kui mitte tuhandeid aastaid tagasi,» sõnas aardekütt.

Aardeküti sõnul on ta Bermuda kolmnurga piirkonnas märganud magentanomaalialid, mis võivad selgitada, miks selles piirkonnas on palju laevu ja lennukeid kadunuks jäänud.

«Nüüdne leid on varasematest leidudest erinev. Kindlasti ei ole see Maal valmistatud ega mingi looduse vingerpuss. Igatahes on see anomaalia huvitav, seda tuleb edasi uurida,» teatas ameeriklane.