Jaapani printsess peab oma kihlatu ema võla tõttu abiellumise edasi lükkama

Jaapani keisri Akihito vanim lapselaps, 26-aastane printsess Mako üllatas möödunud aasta septembris jaapanlasi teatega oma kihlumisest tavakodanikuga, teatab The Guardian.

Jaapani keisrikoja andmetel on Komuro emal suur võlg, mis tekkis pojale hariduse andmisest ja ta toetamisest ning printsess Mako saab Komuroga abielluda alles siis, kui see naine on võla ära maksnud.