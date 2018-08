Palju õnne! Teleajakirjanikud Anna Gavronski ja Kristjan Pihl abiellusid

Paarike abiellus möödunud nädalavahetusel. ««Pealtnägija» tiim on alati olnud nagu perekond, aga nüüd on see eriti tõsi. Nädalavahetusel pandi ametlikult paari Anna Gavronski ja Kristjan Pihl, kes nüüd kannavad ühist perenime Pihl. Eeldatavasti Anna ja Kristjani puhul see eraldi seletamist ei vaja, aga meie telesaate tiimi retseptis on olnud alati suur annus inimeste vahelist hoolivust, et mitte öelda armastust. Veel kord – palju õnne!» kirjutatakse Pealtnägija Facebooki leheküljel.