Video: Donald Trumpi tähte ohustab Kuulsuste alleelt eemaldamine

Nõukogu juhi John Durani sõnul ei lähtutud tähe eemaldamise otsuses Trumpi poliitilisest taustat, et ta on vabariiklane, vaid sellest, et ta suhtub inimestesse üldiselt halvasti, teatab NBC News.

«Lääne-Hollywoodi linnanõukogu ei langetanud sellist otsust mitte sellepärast, et Donald Trump on vabariiklane, vaid selle pärast, et tema suhtumine vähemustesse, erivajadusega inimestesse ja naistesse jätab soovida. Tähe saamine Kuulsuste alleele on suur au, kuid kui keegi, kelle täht seal on, asub teisi ründama, siis ei ole tal selleks täheks õigust,» selgitas Duran Twitteris.

Donald Trump FOTO: Carolyn Kaster / AP/Scanpix

Linnanõukogu liikmed tõstatasid Trumpi tähe eemaldamist arutades eriti esile fakti, et Trumpi käsul on USA-Mehhiko piiril sisserännanute peresid lahutatud, vanemad ja lapsed on paigutatud erinevatesse põgenikekeskustesse, tekitades neile psühholoogilisi probleeme.

Lisaks vassib president Trump sellega, mis puudutab Venemaa sekkumist USA 2016. aasta presidendivalimistesse ja selle uurimist.

Linnanõukogu üksinda ei saa langetada otsust lasta Trumpi täht Kuulsuste alleelt eemaldada. Linnanõukogu pidi esitama vastavasisulise palve Hollywoodi kaubanduskojale, mis vastutav tähtede panemise ja eemaldamise eest.

Seega on võimalus, et Trumpi täht jääb sinna alles, kui kaubanduskoda eemaldamiseks luba ei anna.

Kaubanduskoja juht Leron Gubler sõnas meediale, et Lääne-Hollywoodi linnanõukogu ettepanekut käsitletakse koja istungil, mis on järgmisel nädalal.

Donald Trump, ta naine Melania ja poeg Barron 2007. aastal tähe avamisel FOTO: MACON VALERIE/SIPA / Sipa Press/Scanpix

Trump sai tähe Kuulsuste alleele 2007 Miss Universumi iludusvõistluste korraldamise eest.

Trumpi tähte on mitmel korral lõhutud, viimati leidis see aset juulis.

Donald Trumpi tähte lõhuti viimati juulis FOTO: Lucy Nicholson / Reuters/Scanpix