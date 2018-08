Video: USA võimud kahtlustavad, et 11 last vangistuses pidanud mees õpetas neid koolitulistajateks

Politsei tabas oma poja röövimise eest pikka aega tagaotsitud 39-aastase Siraj Wahhaj 3. augustil ja ta astus 8. augustil New Mexicos Taoses kohtu ette, teatab The Guardian.

Politseinik Jerry Hogrefe sõnul on need inimesed moslemiekstremistid, kes olid relvastatud ja ohtlikud.

New Mexico prokuröride sõnul anti 11 nälgiud last üle lastekaitsjatele

Wahhaj röövis poisi Georgias, mille tõttu lapse ema politsei poole pöördus. Ema sõnul on Wahhaj äärmusmoslem, kes arvas, et laps on vigane temas elava saatana tõttu ja kui see temast eksortsismiga välja ajada, siis saab poeg terveks.