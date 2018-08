Filmistuudio «ämber»: Leonardo DiCaprio ja Brad Pitt fotošopiti fotodel nooremaks

Filmiajakirjanikele jäi silma, et võttepaigas tehtud fotodel näevad kaks staari välja sellised, nagu nad on, kuid reklaamfotodel on nad märgatavalt nooremad.

Filmi «Once Upon a Time in Hollywood» reklaampiltidel on näha, et DiCaprio lõuaosa on vähendatud, silmade ümbert ja otsaesiselt on miimikakortse eemaldatud ning näonaha ebatasasusi on silutud.