Pildid: kolm koopapoissi ja treener said Tai kodakondsuse

Võimud teatasid, et kolm poissi, 13-aastane Mongkhon Bunpiam, 14-aastane Adul Sam-on, 16-aastane Phongchai Kamluang ning nende treener, 25-aastane Ekapol Chanthawong on küll Tais sündinud, kuid nad on illegaalsete sisserändajate järeltulijad, mille tõttu ei olnud neil Tai kodakondsust, edastab AFP.