Pildid ja video: miks sajad inimesed elavad Hongkongis McDonaldsites?

Tegemist ei ole asotsiaalidega, vaid inimestega, kellel on kodu, õppimine ja töö, kuid nad eelistavad olla seal tasuta neti, odava toidu ja töökorras WCde tõttu.

Kui uurijad külastasid juunis ja juulis Hongkongis 110 McDonaldsi kiirtoidurestorani, siis jäi neile silma, et enamik seal ööbivaid inimesi ei ole kodutud ega töötud.

Suur osa intervjueeritutest sõnas, et neil on olemas kodu ning kas osalise või täisajaga töökoht.

«Seal ööbijad on üsna heal järjel inimesed, mitte eluheidikud ega probleemide küüsis olijad,» sõnas uuringu juht Jennifer Hung.

Ta selgitas, et paljud hongkonglased elavad McDonaldsites, kuna nii pääsevad nad osaliselt kõrge üüri ja elektriarvete maksmisest ning halbadest suhetest.

Hung vestles mehega, kes elab kõrghoones, kus aknaid ei saa avada ja seal ei ole ka teisi võimalusi saada korralikult õhku ning selle tõttu on ta valinud McDonaldsis ööbimise.

McDonaldsis elavate inimeste teatel on seal kõige külgetõmbavamaks tasuta Wifi, odav toit ja töökorras WCd.

Mitmed inimesed sõnasid, et nad ööbivad kiirtoidurestoranis halbade peresuhete tõttu.

Üks noormees avaldas, et ta elab McDonaldsis oma vanemate pärast, kes üritavad ta iga sammu kontrollida ning tal ei ole raha, et endale omaette elamine üürida, kuna üürid on väga kõrged.