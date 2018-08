Sussexi hertsoginna Meghan on mitme Briti kuningliku pere liikme kõrval «kääbus»

Hertsoginna Meghanit on sündmustel näha tavaliselt kõrgetel kontsadel, kuid isegi siis on ta oma mehest, prints Harryst lühem, teatab Daily Mirror.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan oma pulmapäeval FOTO: JANE BARLOW / AFP/Scanpix

«Hertsoginna Meghan on 167,6 sentimeetri pikkune. Seega ei saa teda pidada just lühikeseks. Ta on keskmisest briti naisest kolm sentimeetrit pikem,» teatasid kuningakoja elu kajastavad ajakirjanikud.

Nad lisasid, et hertsoginna Meghan tundub saleda ja pikana, kuid kui kõrval on ta mees, prints Harry, siis on nende pikkuse vahe selgelt näha.

Vasakult alates: prints William, hertsoginna Catherine, hertsoginna Meghan ja prints Harry FOTO: JWMAL2 / MEGA/Scanpix

«Briti kuningliku pere liikmetest mitmed on üsna pikad. Prints William on 190-sentimeetrine, prints Harry 185-sentimeetrine ja kuninganna Elizabeth II abikaasa, prints Philip 182-sentimeetrine. Samas prints Charles on vaid 177-sentimeetrine, kuid ikkagi kümme sentimeetrit pikem kui Meghan. Seega on hertsoginna nende kõrval «kääbus»,» jätkasid asjatundjad.

Cambridge'i hertsoginna Catherine (vasakul) ja Sussexi hertsoginna Meghan FOTO: JWMAL2 / MEGA/Scanpix

Ka Cambridge’i hertsoginna Catherine on Meghaniga võrreldes pikk, sest ta on 175 sentimeetri pikkune.

«Kui hertsognna Meghan on koos teiste kuningliku pere liikmetega, siis paistab ta nende kõrval lühike, olles siiski pikem kui kuninganna Elizabeth II, kes on 162,5-sentimeetrine,» selgitasid ajakirjanikud.

Elizabeth II ja Sussexi hertsoginna Meghan FOTO: Danny Lawson / PA Wire/PA Images/Scanpix