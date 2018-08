Kunstiekspert: Leonardo da Vinci maalis maailma kõige kallimast maalist umbes 30 protsenti

Kunstiajaloolase ja da Vinci eksperdi Matthew Landruse sõnul on 540 miljonit dollarit maksva maali teinud enamjaolt Bernardino Luini, kes oli üks da Vinci õpilastest, teatab cnn.com.

Leonardo da Vinci portree FOTO: V. Kiselev / RIA Novosti/Scanpix

Landrus on veendunud, et Leonardo da Vinci maalis sellest maalist vaid 20 – 30 protsenti.

«On kindel, et see kunstiteos valmis Leonardo da Vinci töökojas. Teda abistasid ta õpilased, eelkõige Bernardino Luini, kelle stiil on selgelt nähtav. Da Vinci tegi visandi ja viimased pintslitõmbed, kuid kõik ülejäänu on ta õpilaste töö. Luinil oli teistest õpilastest eristuv stiil ja see on näha, kui võrrelda «Salvator Mundit» ta teiste töödega,» teatas asjatundja.

Renessanssmaal «Salvator Mundi» FOTO: Kirsty Wigglesworth / AP/Scanpix

Bernardino Luini oli pärit Põhja-Itaaliast, sündides umbes 1480. aasta paiku. Ta oli Leonardo da Vinci õpilane, maalides da Vinciga sarnases stiilis ning ka tema teemad olid seotud usuga.

Landrus, kes on näinud maali «Salvator Mundi» kaks korda ja uurinud sellest maalist tehtud kõrgresolutsioonilisi skaneeringuid, arvab et just Jeesuse rõivas ja käeasend viitab Luinile. Maali lõpetas da Vinci, kes andis sellele teosele talle omase suitsuse varjundi.

Oksjoni külastaja tegemas maalist «Salvator Mundi» pilti FOTO: Drew Angerer / AFP/Scanpix

«Oleme harjunud mõtlema mustvalgelt, et kõik suured kunstnikud on oma teosed ise teinud, kuid neil oli õpilasi, keda nad õpetasid ja kes neid teoste loomisel aitasid,» nentis kunstiekspert.

«Salvator Mundi» maali tellis Leonardo da Vincilt Prantsuse kuningas Louis XII. Umbes 1500. aastal valminud maal läks kaotsi 18. sajandil. See leiti üles 20. sajandil ja siis peeti seda odavaks koopiaks, mis müüdi vaid 58 dollari eest.

Hiljem jõudis see kunstiekspertidest kollektsionääride kätte, kes lasid maali restaureerida ning 2011. aastal leidsid, et see on suure tõenäosusega Leonardo da Vinci originaalteos.

Maali «Salvator Mundi» müümine Christie's oksjonimaja oksjonil 2017 FOTO: Eduardo Munoz Alvarez / AFP/Scanpix

Nimetatud maal müüdi 2017. aastal Christie’s oksjonimaja oksjonil 450,3 miljoni dollari eest, olles sellise hinnaga maailma kõige kallim maal. Maali omanikuks sai Araabia Ühendemiraatide Dubai emiiri Mohammed bin Rashid al-Maktoumi perekond, kes andis selle teose laenuks Dubai kultuuri- ja turismiministeeriumile, mis selle seal näitusele pani.