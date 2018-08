Suurbritannias sündis laps, kellel oli hammas suus

Sünnitusarstid soovitasid emale, et ta peaks viima lapse hambaarsti juurde, kes hamba välja tõmbab, teatab livescience.com.

Nii läkski ema oma tütre Isla-Rose Heasmaniga, kui laps oli 12-päevane, hambaarsti juurde, et hammast saaks välja tõmmatud ning arst tõmbaski imikul sünnihamba välja.

USA Ohio ülikooli arstiteadlase, pediaater Homa Amini sõnul ei sünni lapsed just sageli hammas suus, kuid enne Isla-Rose’i on teada paar sellist juhtumit.

Amini selgitas, et niisugustel juhtumitel on tegemist piimahamba või –hammastega, mis mingil põhjusel liiga vara suhu tulevad.

«Selliseid hambaga lapsi sünnib 2500 sünni kohta üks. Umbes 15 protsendil juhtudest on kas lapse vanematel või lähisugulastel olnud ka sündides hammas suus,» nentis arstiteadlane.

Enamikul lastel hakkavad piimahambad tulema, kui nad on kuuekuused.

Amini sõnul on imikute sünnihammas tavaliselt kas liiga väikese juurega või ei ole üldse juurt, hammas võib logiseda ja selles võib põletik tekkida. Samuti on oht, et hammas tuleb iseenesest lahti ja laps neelab selle alla.