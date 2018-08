«Tulin täna rattaga tööle. Käed siiani värisevad,» kirjutab Kallas Instagrami postitatud pildi juurde. «Kaks korda oli tunne, et nüüd jään alla, paar korda hüppas käekott äärekivi kõrguse tõttu peaaegu korvist välja. Andke nõu, kuidas Tallinnas jalgrattaga kesklinna läbida?» uurib poliitik.

Õnneks abistab Kallast kohe oma nõuga Yoko Alender, kes usub, et harjutamine teeb meistriks ning et küll ajaga leiab ka Kaja enesele kõige sobivama marsruudi. «Aegamööda leiab marsruudi, mis kõige vähem halb. Hea, kui varvas rattaseljas alati maha ulatub,» kirjutab Yoko. Lisades: «Ja kujutle nüüd veel, et tahaksid ka lapse rattatoolis lasteaeda viia või pisut vanema omapäi ratta seljas kooli saata... Alles siis kui seda viimast rahuliku südamega saaks, võiks öelda #tehtud.»