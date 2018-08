Kadunud naise isa: mu tütar on arvatavalt elus, minnes kaasa inimesega, keda ta usaldab

Naise isa Rob Tibbetts sõnas nüüd kanalile ABC News, et ta tütar on arvatavalt elus, minnes kaasa mõne oma tuttavaga, kuid kui nad nägid, et asjasse segati politsei, ei julgenud nad endast teada anda.

«Olen kindel, et Mollie on koos sellise isikuga, kes ei soovi talle halba. Mu tütar ei läheks kaasa mitte kellegagi, keda ta ei usalda ja kes tundub kahtlane. Samuti ma ei usu, et ta on röövitud. Arvan, et Mollie ja ta kaaslane sattusid paanikasse, kui said aru, et kõik otsivad Molliet. Nad on parajas plindris ja ei tea, kuidas olukorda lahendada,» lausus isa lootusrikkalt.