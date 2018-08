Tallinnasse saabuv latiinotäht No Mercy saatis Eestile videotervituse

No Mercy saavutas suure tuntuse 1996. aastal debüütalbumiga «My Promise». Esimene singel «Missing» oli latiinoversioon Everything But The Girl-i samanimelisest suurhitist.

No Mercy järgmised hitid «When I Die», «Kiss You All Over», «Please Don't Go» ja eriti «Where Do You Go» on üheksakümnendate latiinoliku popmuusika hitid.

23.-25. augustil juba neljandat korda toimuval retrofesivalil We Love The 90s esineb rida üheksakümnendate popstaare. Tallinna lauluväljaku panevad rahva retrorütmides tantsima Whigfield, No Mercy, Nana, Loona, La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor.

Eesti lippu hoiavad kõrgel Maarja-Liis Ilus, Koit Toome & Sarah, Meie Mees, Caater, Nancy, A-Rühm, Mr Happyman, Marju Länik, Astra, Estin ja Carl Danhammer.