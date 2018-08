Video: Angelina Jolie sõnul maksab Brad Pitt liiga vähe lastetoetust

«Pittil on kohustus maksta lastetoetust. Pitt ei ole alates lahkuminekust just palju laste jaoks raha andnud,» teatas Jolie advokaat Samantha Bley DeJean viitega oma kliendi sõnadele.

DeJeani sõnul on Jolie valmis minema uuesti kohtusse, et saada Pittilt laste jaoks raha.

Joliel ja Pittil on kolm poega ja kolm tütart, kellest kõige vanem, poeg Maddox on 17-aastane. Jolie loodab kohtu kaudu saada lastehoolduse ainuõiguse.

Juunis langetas kohus otsuse, et lastel ei ole kahjulik koos isa Brad Pittiga olla ja Pittil peab olema võimalus oma lastega suhelda. Kohtupsühholoogid rõhutasid, et lastel peab olema võimalik koos olla mõlema vanemaga ja vanemad ei tohi lastele teise vanema kohta halba rääkida. See otsus vihastas Jolied, kelle arvates ei ole Pitt vastutustundlik isa.

Kohtu käsul koostasid Jolie ja Pitt plaani, kuidas lastega suhelda ja kelle juures lapsed mingil ajal on. Nii lendavadki kuulsa ekspaari lapsed Los Angelese ja Londoni vahet. Pitt elab Los Angeleses ja Jolie on praegu Londonis.

Pittil on käsil uue filmi «Once Upon Time in Hollywood» võtted ja ta esindaja sõnul ei kommenteeri näitleja oma eksnaise seisukohta, et ta maksab liiga vähe lastetoetust.