Video: üliõpilane poseeris koolilõpupiltidel koos alligaatoriga

Ameeriklanna jagas neid fotosid sotsiaalmeedias pealkirja all «mitte just tavaline koolilõpupilt», saades nende tõttu internetisensatsiooniks, teatab The Guardian.

«Mulle on üllatus, et inimestele need pildid meeldivad ja populaarseks said,» sõnas lõpetaja.

Noland lõpetas Texase A&M University, saades ökoloogiks. Ta oli poseerimise jaoks alligaatori välja valinud siis, kui käis alligaatorite päästekeskuses Beaumountis praktikal, kohtudes seal 4,18-meetrise Big Texiga, kes on sealne kõige suurem alligaator.

Makenzie Noland alligaatoriga FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Nebraskast Bellevuest pärit üliõpilase sõnul jõudis Big Tex päästekeskusse paar aastat tagasi. Nolandi teatel on suur alligaator üsna pirtsakas, sest ta väga valib, kelle käest süüa võtab. See alligaator lubas üliõpilasel end esmakordselt toita mais, kuid nüüd on neist juba sõbrad saanud.

«Käisin siis iga päev vees, et alligaator minuga ära harjuks. Iga kord oli mulle ta suurus üllatuseks. Ta annab hiidsisaliku mõõdu välja küll,» sõnas ameeriklanna.

Makenzie Noland alligaatoriga FOTO: twitter.com

Allgaatorite päästekeskuse omanikud Arlie Hammondi ja Gary Saurage'i sõnul on nende keskus Kagu-Texase suurim. Seal elab rohkem kui 450 alligaatorit, krokodilli ja roomajat.

Makenzie Nolandi fotod alligaatoriga võeti sotsiaalmeedias paremini vastu kui selle aasta alguses Melody Klieberti postitus, milles Kliebertite pere, kellele kuulub alligaatorifarm, üritab pealtvaatajate silme ees tõestada, et alligaator on tiine.