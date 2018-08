Huumor! Interneti irvhammas jäljendas Jennifer Lopezi riietust ja sotsmeedia läks pöördesse

«Ma olin algselt Vine keskkonnas, aga kui see kinni pandi, hakkasin ma meeleheitlikult otsima teisi platvorme, kust võõrastelt tähelepanu saada,» naljatles Senan.

Bryne hakkas kuulsusi läbi huumorprisma jäljendama vaid nalja pärast. «Mõned sisuloojad võtavad seda vaid kui tööd ja sissetulekut. Mina ja minu sõbrad, me teeme lihtsalt nalja. Ma arvan, et millegi viraalseks muutumine on lihtsa kõrvalsaadus, aga mitte eesmärk omaette.»