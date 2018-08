Indoneesia šamaani süüdistatakse, et ta pidas tüdrukut 15 aastat seksiorjana

Indoneesia politsei päästis nüüd 28-aastase naise, kelle kohta kasutatakse tähte H, 5. augustil Kesk-Sulawesi provintsis, teatab reuters.com.

Indoneesia Kesk-Sulawesi provints (rohelisega) FOTO: Wikipedia.org

Politsei sai vihje, et Bajugani küla lähedal džunglikoopas on noor naine, kes on olnud seal alates 2003. aastast. Samas lähedal leiti elamas 83-aastane šamaan, kelle kohta politsei kasutab nimetähti JG.

Kesk-Sulawesi provintsi politseijuhi Muhammad Iqbal Alqudusy teatel oli mees tüdrukule näidanud fotot, millel oli poiss nimega Amrin ja öelnud, et selle poisi hing on nüüd tema kehas ja selle tõttu on tal õigus tüdrukuga seksida.

«Šamaan ütles tüdrukule, et tema kehas on Amrini hing. See on selge, et mehe eesmärgiks oli vaid oma seksuaalvajaduste rahuldamine,» sõnas politseijuht.

Indoneesias on domineerivaks usundiks islam, kuid siiski on üsna palju neid, kes usuvad hingedesse ja üleloomulikku.

Politseinike sõnul arvas naine, et ta on alates 2003. aastast seksinud Amrini vaimuga, kuid tegelikult oli see šamaan JG, kes teda ära kasutas.

Šamaani sõnul ei seksinud ta alaealisega, vaid hakkas tüdrukuga seksima alles 2008. aastal, mil tüdruk oli täisealine.

Moslemitüdruk FOTO: Wong Sze Fei / PantherMedia / Wong Sze Fei/Scanpix

Väljaande Jakarta Post teatel teeb selle juhtumi keerulisemaks asjaolu, et pikka aega kadunud naise õde on abielus šamaani pojaga.

Šamaan sõnas aastaid tagasi tüdruku vanematele, et nende tütar läks Indoneesia pealinna Jakartasse tööle ega tule tagasi.

Šamaanile esitati süüdistus tüdruku, kes nüüdseks on noor naine, röövimises ja vägistamises. Süüdi mõistmisel võib ta saada maksimaalselt 15 aasta pikkuse vanglakaristuse.