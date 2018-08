Pildid: Justin Bieber ja ta kihlatu pillisid pargis - mis küll juhtuda võis?

Kas kõik on ikka korras?

See pole veel kindel. Paarikest nähti esiti pargis, kus nad ratastega sõitmas käisid, kuniks ühel hetkel Bieberil pisarad silma tikkusid ning tema kihlatu teda lohutas. Hiljem, samal päeval rollid aga vahetusid - paarike jäi kaamerate ette ka kohvikus, kus sel korral nuttis juba Hailey ning Bieber oli lohutajaks. Hetkel pole teada, mis noored endast nii välja viis.

24-aastane Bieber ja 21-aastane Baldwin kihlusid 7. juulil. Väljaanne TMZ vahendab, et laulja oli isegi nii vanamoodne, et küsis Hailey isalt varasemalt luba tüdruku kätt paluda.

Siiski on palju inimesi, kelle jaoks tuli paarikese kihlus suure üllatusena, võttes arvesse, et Bieber ja Selena Gomez, kellega ta on olnud kokku-lahku suhtes alates 2010. aastast, läksid hiljuti lahku vaid viis kuud tagasi.