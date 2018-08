Kõmuleht The Sun selgitab, miks mehed üksikemadega deitida ei taha

Kolmas argument, mis mehed esitavad, on see, et nende naiste lapsed jalutavad tihti just siis tuppa, kui nemad seksivad. Ning tegelikult tunnevad mehed end nende laste kõrval teisejärgulistena.

52 aastane Jonathan Cass on olnud kolm aastat vallaline, aga väldib üksikemasid kui tuld. Mees leiab, et lapsed röövivad ära tema romantilise spontaansuse. «Ma ei saa öelda, et pakime asjad kokku ja läheme koos ära, kui naisel on lapsed,» kurdab mees, mõlemata sellele, et seda plaani ei saa ta naise töö, kooli või muude realistlike tegurite tõttu niikuinii ellu viia. «Ma ei soovi, et naine otsiks oma lapsele isakuju,» lisab Cass.

45 aastane Paul Dakers ei soovi aga oma raske vaevaga teenitud raha kulutada naise tüütutele lastele. «Mind lihtsalt väsitab juba see, kui naine oma lastest räägib,» ütleb mees ja tunnistab, et on isekas.