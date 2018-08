Pildid ja video: Brasiilias valitakse kõige ilusamat istmikku

Miss Bumbum võistluse asutas ajakirjanik ja ettevõtja Cacai Oliver, kelle sõnul on brasiillannadel väga ilusad tuharad.

Sealses kultuuris peetakse ilusaks naisi, kellel on suured tuharad, kuid ka rinnad. Ka mehed eelistavad selliseid naisi.

Miss Bumbum on jõudnud ka teistesse riikidesse, näiteks USAsse, kus see kannab nime «Got Ass» ja Jaapanisse.

On ka neid, kes peavad kõige ilusama istmiku valimist naisi alandavaks. Üks neist on briti ajakirjanik Daisy Donovan, kelle arvates on Brasiilia naised nagu ajupestud nukud.