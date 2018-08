Video: Rootsi kaitseväe ülemjuhataja laulis seksuaalvähemuste paraadil Elvise laulu

«Teadsin, et Bydén on kohal, kuid ma ei teadnud, et ta teeb Elvise lauluga oma etteaste. See oli suurepärane. Ülemjuhataja arvates on igaühel õigus olla just see, kes ta on ja elada sellist elu nagu talle sobib. Rootsi kaitsejõud toetavad seksuaalvähemusse kuulujaid,» lausus sõdur hiljem meediale.