Video: tervisejooksu teinud noor naine jäi kadunuks

Tibbettsi pere asus ühisrahastamise abil raha koguma, et naise jälile viiva vihje eest maksta. Nüüdseks on koos 277 178 dollarit (umbes 240 000 eurot).

«Sellist inimese kadumist ei ole Iowas Brooklynis enne aset leidnud,» teatas organisatsiooni Crimestoppers of Central Iowa asejuht Greg Willey.

Naise vanemad, Laura Calderwood ja Rob Tibbetts tegid sotsiaalmeedias pöördumise, et kõik, kes on kuskil Molliet näinud, annaksid sellest teada. Pere arvates on naine elus, kuid keegi röövis ta ja hoiab teda vangistuses.