Video: miks prints Harry katkisi kingi kannab?

Paar tähelepanelikku pulmafotograafi ja –külalist märkasid, et prints Harry vasakus jalas olnud king oli üsna kantud. Eelkõige jäi neile silma tallas olev auk.

Pildid ja info printsi jalatsi kohta jõudsid sotsiaalmeediasse, mille kasutajad kommenteerisid, et kas printsil on pankrot silme ees, et ta kannab katkisi kingi.