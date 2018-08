Nüüd siis teame: kui palju hiphop festivali külastajaid narko- ja alkojoobega vahele jäi

Teadupoolest on festivalide ajal politseil käed-jalad tööd täis, mistõttu uuris Elu24 lõuna prefektuurilt, kuidas möödus tänavune üritus korravalvuritel ning kas või kui palju tabati alko- või narkojoobes noorukeid?

«Suvistel suurüritustel, kuhu koondub enam pidulisi, on osalejate ja kohalike turvalisuse tagamiseks politsei alati suuremate jõududega väljas ning kiiduväärt trend on seegi, et aina enam korraldajaid kaasab ürituse alale eraldi turvafirma, kes teeb korrakaitsjatega tihedat koostööd,» sõnab Elva piirkonnapolitseinik Alik Säde.