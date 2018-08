Uus-Meremaa peaministri sõnul õpetab ta oma tütre maoori keelt rääkima

Uus-Meremaal on kolm ametlikku keelt: inglise, maoori ja viipekeel, teatab The Guardian.

«Kuna meie riigis on mitu ametlikku keelt, millest kaks, inglise ja maoori on põhilised, siis peab ka mu tütar Neve Te Aroha neid oskama. Eelkõige maoori keelt, kuna siis mõistab ta paremini põlisrahvast, maoore. Mulle lihtsalt meeldib maoori keel,» teatas Ardern maoorikeelsele televisioonile intervjuud andes.

Arderni ja ta elukaaslase, telesaatejuht Clarke Geyfordi tütar Neve Te Aroha Ardern Gayford sündis 21. juunil. Ema oli lapsega kuus nädalat kodus ja nüüd läks tööle tagasi. Nüüdsets on Clarke Geyford isapuhkusel, et lapse eest hoolitseda.

Arderni sõnul on ta juba mõnda aega maoori keelt õppinud ja ta õpingud jätkuvad.

Uus-Meremaa statistikaameti teatel on maoori keele kasutamine põlisrahva seas 1996 – 2013 kahanenud 3,7 protsenti, samas on maoori keel muutunud aina populaarsemaks mittemaooride ja maooridest haritlaste seas, kes on asunud seda agaralt õppima.