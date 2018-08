Karud piirasid Jakuutias 200 last ümber

Jahimeeste arvates võisid karud ujuda üle Aldani jõe, tundes laagri toidulõhna ja lootes süüa leida, teatab siberiantimes.com.

Kolm karu, emane karu koos kahe pojaga, saabusid lastelaagri alale kaks nädalat tagasi ja ei ole seni lahkunud. Loomad on mitmel korral tunginud laagri alale, otsides sealsetest prügikastidest toitu.

Tegemist on laagriga, kus on nii tavalisi lapsi, orvuks jäänuid kui erivajadusega lapsi vanuses 7 -15 eluaastat.

Lastelaager Venemaal. Pilt on illustreeriv FOTO: Sergei Malgavko / Sergei Malgavko/TASS/Scanpix

Karud liiguvad Tommoti piirkonnas, mis asub Sahha Vabariigi pealinnast Jakutskist 400 kilomeetri kaugusel. Kohalikud jahimehed üritavad karusid laskudega eemale peletada, kuid seni ei ole see toiminud.

Jahimeeste teatel võib emakaru muutuda ohtlikuks, kui tunneb, et ta pojad on ohus ja võib inimesi rünnata. Selle tõttu jäävad nad lastelaagrit kaitsma kuni olukorra lahenemiseni.

Laste vanemate ja hooldajate sõnul teeb olukord murelikuks, sest karud võivad käituda ettearvamatult. Lisaks on öisel ajal valves ainult üks eakas, 83-aastane jahimees. Päevasel ajal on ka teised jahimehed, kes üritavad karud laagrist eemale ajada.

Aldani jõgi ja Tommoti linn kaardil FOTO: wikipedia.org

Aldani piirkonna juhi Igor Sahhno sõnul on ta karuprobleemist teadlik ja asjaga tegeletakse.

«Me oleme Siberis Jakuutias, kus on alati karusid. Ma ei mäleta ühtegi suve, kus ei oleks karud inimasulate lähedale tulnud süüa otsima. See on kordunud ka sel aastal, kuid tavaliselt ei ole karud agressiivsed,» rahustas Sahhno vanemaid.

Aldani piirkonna juhi sõnul on ta kindel, et jahimehed lahnedavad lõpuks karuprobleemi.

Lastelaagri juht Aleksander Medvedov sõnas, et karulaskmise litsents on ainult ühel jahimehel, kes on 83-aastane ja selle tõttu kaasati ka tema lapsi kaitsma.

Medvedov lisas, et karud ei ole otseselt lapsi veel ohustanud ja neid rünnanud, sest liiguvad tavaliselt öisel ajal, kui lapsed magavad.

«Karud käivad eelkõige laagri köögi juures asuvaid prügikaste uurimas. Nad võtavad sealt toitu ja kaovad tagasi metsa. Kui nad otseselt kedagi ei ohusta, ei ole jahimehel õigust neid maha lasta,» lausus laagrijuht.

Medvedovi sõnul evakueeritakse lapsed siis, kui karud muutuvad ohtlikuks ja hakkavad päevasel ajal ründama.

Kohalikud võimuesindajad panid laagri lähedasse metsa karulõkse ning jahimehed patrullivad laagri lähedal seitsmel päeval nädalas.

Jahimeeste sõnul ei las nad karusid enne, kui loomad on muutunud agressiivseks.

«Elame taigas, kus karud mängivad tähtsat rolli ja me ei lase neid oma lõbuks. Eriti käib see väikeste mõmmikute kohta,» sõnasid jahimehed.

Jakuutia, Habarovski ja Kamtšatka piirkonna metsnike teatel on nad sel aastal märganud keskmisest rohkem karusid. Piirkonnas on olnud metsatulekahjusid, mis on sundinud metsloomi inimasulatele lähemale liikuma.

Pruunkaru FOTO: Wild Wonders of Europe / Cairns / 1/Scanpix

Jakuutias on sel aastal lubatud lasta maha 81 pruunkaru.

Sahha (ametlikult Sahha (Jakuutia) Vabariik) on Venemaa 1. järgu haldusüksus Kaug-Ida föderaalringkonnas.

Sahha asub Ida-Siberis ja on pindalalt Venemaa suurim haldusüksus (18% Venemaa territooriumist). Ulatus läänest itta on 2000 kilomeetrit (3 ajavööndit) ja põhjast lõunasse 2500 kilomeetrit. 40 protsenti territooriumist asub põhjapolaarjoone taga.