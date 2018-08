Kas Johnny Deppi filmikarjäär on läbi saamas?

Johnny Deppi uus film «City of Lies» ei jõua kinodesse, kuna levitamisfirma Global Road ei ole sellest huvitatud, sest sellega on seotud kohtujuhtum, teatab news.com.au.

Filmi «City of Lies» reklaam FOTO: wikipedia.org

See linateos räägib räppar Notorious B.I.G. ehk Biggie Smallsi, kodanikunimega Christopher Wallace, mõrva uurimisest. USAs pidi selle filmi esilinastus olema 7. septembril.

Räppar Notorious B.I.G. ehk Biggie Smalls FOTO: wikipedia.org

Depp mängib selles filmis Los Angelese kriminaalpolitsenikku Russell Poole’i, kes uurib kuulsa räppari tapmist 1997. aastal, kuid juhtum jääb lahendamata.

Johnny Depp FOTO: Ian West / PA Wire/PA Images/Scanpix

Levitamisfirma Global Road teatas, et see film ei jõua kinodesse septembri alguses, sest sellega on seotud kohtujuhtum.

See on järjekordne tagasilöök 55-aastasele Deppile, kes on filmi «City of Lies» võtete juhi poolt kohtusse kaevatud, kuna selle mehe väitel Depp ründas teda võttepaigas. Lisaks on Deppil juriidilis vaidlusi oma endiste mänedžeride ja ihukaitsjatega.

Juunis andis Depp intervjuu väljaandele Rolling Stone, milles rääkis oma raskest elust, kuidas lahkuminek Amber Heardist ja kohtus käimised teda kulutanud on. Deppi sõnul on ta oma elu madalseisus nii vaimselt, hingeliselt kui rahaliselt.

«Kui oled kuhugi jõudnud, silmad lahti ja see, mida sa näed, ei meeldi, siis tuleb silmad kinni panna. Ma ei suuda iga päev valu taluda, millalgi tuleb sellest eemalduda,» sõnas «Kariibi mere piraatide» staar intervjuus.

Johnny Depp piraadikapten Jack Sparrowna FOTO: Film Frame/AP/Scanpix

Johnny Depp ja Amber Heard kohtusid 2011. aastal filmi «The Rum Diary» võtetel, nad abiellusid 2015. aasta veebruaris, kuid lahutasid juba üks aasta hiljem. Heardi sõnul oli Depp vägivaldne, kuid Depp eitab seda.

Johnny Depp ja Amber Heard FOTO: Scanpix

Möödunud aastal ilmnes, et Depp on suure osa oma varast lihtsalt ära laristanud, jäädes nii mänedžeridele kui ihukaitsjatele nende töö eest võlgu.

Depp kogus oma karjääri tipus olles umbes 650 miljoni dollari suuruse varanduse, kuid lahutus Amber Heardist, pillav eluviis ja kohtukulud on ta varanduse praktiliselt olematuks muutnud.

Filmikriitikute sõnul ei ole Deppi viimase aja filmid head ja see lubab oletada, et ta filmikarjäär on läbi saamas. Depp on hakanud aina enam hakanud tegelema muusikaga ja andnud koos oma ansambliga Hollywood Vampires mitmetes paikades kontserte.