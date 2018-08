Mis vahet sel ikkagi on, kas tavaline jäätis või gelato?

Alustuseks uurime, milline on tavalise jäätise ja gelato vaheline erinevus. Gelato on kuulus Itaalia magustoit, mis on valmistatud värskest piimast, koorest ja suhkrust, millele on lisatud looduslikke puuvilju või marju, pähkleid ja šokolaadi. Lisaainete valik on suur. Lisaks tavapärasele «kreemjale» gelatole on saadaval väga palju sorbette.

Джелато со вкусом пирожного «Павлова» FOTO: Madis Sinivee

Gelato ja tavalise jäätise peamine erinevus seisneb selles, et pihustamise ajal satub gelatomassi sisse palju vähem õhku - see on tihedama struktuuriga ja sulab aeglasemalt, kuid seda ei säilitata nii kaua kui tehases toodetud jäätist, sest see on valmistatud ilma keemiliste lisanditeta .

Kus saab proovida neid hõrgutisi ja ebatavaliste maitsetega jäätiseid Tallinnas?

Gelato Ladies

Gelato Ladies FOTO: Madis Sinivee

Hubane kohvik väikese terrassiga asub vanalinnas Oleviste kiriku lähedal. «Me jälgime Itaalia gelato valmistamise tehnoloogiat, kuid püüame kasutada kohalikke tooteid, näiteks piima või hooajalisi marju ja puuvilju,» ütles kohviku omanik Kristen Tuulmets.

Gelato Ladies FOTO: Madis Sinivee

La Muu

La Muu FOTO: Madis Sinivee

Esimest korda ilmusid 2013. aastal Eesti kaupluste riiulitele La Muu jäätised. Toona oli sortimendis ainult kuus maitset: mango, kookospähkli, kohvi, mandli ja ka klassikalised vanilje ja šokolaadi maistega gelatod. Aga vaadake praegust valikut: saadaval on gelatot nii peekoni, vaarikate ja procecco, kama, kui lavendli, mustikaga ja veel mitmete erinevate maitsetega.

La Muu FOTO: Madis Sinivee

Gelato ja sorbett on siin öko-tsertifikaadiga ja toodetud ainult looduslikest toorainetest. Vegantele on eriti palju valikuid. «Kui tavalise gelato jaoks kasutatakse pastöriseeritud eesti piima, siis vegan gelatos on mandlipiim," ütles kohviku juhataja Kerttu Taidre.

Vaatamata sellele, et La Muu`d võib leida kõikjalt kaupluste riiulitest, saab ainult aadressil Telliskivi 60a asuvas kohvikust tellida ja pakkuda oma soovil erilahendusi. Kes teab, võib-olla on just sinu idee see, mis võetaksegi kasutusse neis magustoitudes.

Reval Gelato

Reval Gelato FOTO: Madis Sinivee

Reval Gelato kohvikuid on Tallinnas on mitu: Solaris keskuse teisel korrusel asuvad kohvikud ning Viru keskuses teisel korrusel, aga ka Tartu Lõunakeskuses on üks kohvik. Kõigis Reval Cafe kohvikutes on olemas eraldi gelato-letid, kuigi maitsetevalik on natuke väiksem

Kohvikus pakutakse veel kirsside, «Domino» küpsise, pistaatsiapähklite ja šokolaadi maitset. Erilist tähelepanu väärib mango ja punase või mustsõstra sorbett. Ja see näeb juba maitsev välja näeb, kas pole?

Reval Gelato FOTO: Madis Sinivee

Eestis kasutatakse pastöriseeritud piima rasvasisaldusega 3,5% ja koort 35% rasvasisaldusega. Kui räägime Itaalias toodetud gelatost, siis kasutavad nad kõrge pastöriseerimisasmtega piima, kus rasvasisaldus on umbes 2%. Maitse on üsna erinev, me kasutame tavaliselt piima kohvijookide valmistamiseks. Seetõttu on "eesti" gelato kooresem, rikkama maitsega.

- ütleb gelato kapten Juri Kortshak ja lisab, et pistaatsiapähklitega maitsega magustoit on eestlaste seas väga populaarne. Muide, selle gelato pähklivõi tellitakse otse Itaaliast.

Reval Gelato FOTO: Madis Sinivee