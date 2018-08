Üllatav valik! Vaata, kes on uue Kanal 2 hommikusaate juhid!

«Me oleme võtnud eesmärgiks, et asi peab olema konkreetne, aga samas tore ja mõnus. Kui ärkad hommikul üles, siis teler ei oleks uinutav, vaid annaks päevale hea hoo. See, kes meid vaatab, saab hommikul väga mõnusa power’i,» kirjeldab saatejuht Robert Rool peagi algavat hommikuprogrammi.

«Mina elan kõige kaugemal Lasnamäel ja ma olen välja arvutanud, et hommikune ärkamine saab olema umbes 4.30. Ma arvan, et Piret peab ärkama umbes sama vara, sest ta tahab ikka ilus ja särav välja näha. Jüri elab Kanal 2 maja kõrval, ma kujutan ette, et tema ikka laseb luha ja tuleb kümme minutit enne saadet,» on Robert lustakas ootuses.