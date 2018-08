Pildid ja video: arheoloogid uurivad Pompei Jupiteri maja

Nüüdsete leidude seas on mitu 2000 aasta vanust seninägemata freskot ja huvitavaid terrakotavaase, teatab Daily Mail.

Arheoloogide teatel on neil praegu käsil väljakaevamised Pompei viiendas osas, kus nad on keskendunud Jupiteri majale. Seda maja hakati välja kaevama juba 18. – 19. sajandi vahetusel, nüüd seda jätkatakse.

Leitud freskod on säilitanud oma algse värvi ning neil olevad inimesed, taimed ja muster on selgelt näha. Maja sai nime Vana-Rooma peajumala Jupiteri järgi, kuna üks esimesi leide sellest majast oli aias olevas pühamus asunud Jupiteri kujutav fresko.

«Maja tagaosas on pere eluruumid, osa sealseid freskosid on leitud varem, kuid maja avalike ruumide puhastamisel vulkaanilisest materjalist tuli veel väga huvitavaid freskosid esile. Nende tegemisel on kasutatud erksat punast, rohelist ja kollast,» teatasid arheoloogid.