Staarblogija Mallukas pettus lõbustuspargis: koonduslaagris olid ka leebemad reeglid

Staarblogija Malluka suvest pidi tulema eeskujulikult aktiivne puhkus, mida pimedatel talveõhtutel meenutada. Sujuvalt on sume suvi muutunud hoopis ellujäämiskursuseks. Et järjekordne kuum päev üle elada, on plaanis minna meretuultele lähemale paadiga Pirita jõele ja Kadrioru parki.