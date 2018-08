Agent kaaperdas Briti õhujõudude piloodi Tinderi konto, saades selle abil salainfot hävituslennukite kohta

Daily Maili andmetel ostab Suurbritannia sadade miljonite naelte eest hävituslennukeid, kaasa arvatud F-35.

F-35 Lightning II hävituslennuk FOTO: Gary Cameron / REUTERS/Scanpix

Tegemist oli niinimetatud honey trap pettusega, milles agent sai oma kontrolli alla kohtingurakenduse Tinder konto, mis kuulub briti naispiloodile. Briti õhujõudude esindaja teatel sai kõrvaline isik salainfot vähemalt ühelt hävitajaostuga kursis olevalt isikult.

Esindaja kinnitas, et F-35 Lightning II hävitaja kohta käiv informatsioon on jõudnud kolmanda osapooleni. Kes see isik oli, on seligitamisel.

F-35A Lighting II hävituslennuk FOTO: Staff Sgt. Jensen Stidham / DoD/Sipa USA/Scanpix

Naispiloot, kelle Tinderi konto kaaperdati, andis sellest teada oma ülemustele ja juhtumit hakati uurima.

Lekkinud informatsioon puudutab eelkõige F-35 hävitajaid, mis on osa Suurbritannia uute hävituslennukite hankest, mille maksumus on üheksa miljardit naela (kümme miljardit eurot).

Esimesed neli F-35 hävitajat saabusid Ühendkuningriiki Norfolki Marhami õhujõudude baasi 7. juunil. Tinderi konto kaaperdamine ja salainformatsiooni väljapetmine leidis aset juuli alguses.

Veel viis sellist hävitajat jõudsid Suurbritanniasse 3. augustil, koos esimese neljaga on neid nüüd kokku üheksa.

F-35 Lightning II hävituslennuk FOTO: JACK GUEZ / AFP/Scanpix

Ühendkuningriik ostab kümneid uusi hävituslennukeid, millest igaüks maksab 92 miljonit naela (103 miljonit eurot).

Briti õhujõudude andmetel on häkker naissoost, kuna ta sihtmärgiks olid Tinderis meessoost piloodid ja teised õhujõududes teenivad meesisikud, kellel tema arvates võis valgustkartvat informatsiooni olla.

Veel ei ole selge, kas konto ülevõtja võis tegutseda mõne teise riigi nimel.

Briti luure kahtlustab, et selle taga võis olla kas Venemaa või Hiina, kuid konkreetsed andmed puuduvad. Nii venelased kui hiinlased tahavad informatsiooni teiste riikide õhujõududele kuuluvate tipptehnoloogiliste lennukite ja lennukiostude kohta, et olla nendega samal tasemel.

Briti õhujõud andsid hoiatuse Tinderis tegutseva petturi või petturite kohta ja piloodid pidid oma kontod kustutama.

Õhujõududesse kuuluvad isikud said ringkirja, milles kutsuti üles ettevaatlikkusele.

«Internetis tegutsevad petturid, kes manipuleerimise ja kellekski teiseks kehastumise abil üritavad õngitseda tundlikku informatsiooni. Nad võivad rünnata erinevaid inimesi, kelle käes sellist informatsiooni olla võib. Kui see isik on piisava koguse informatsiooni saanud, siis on tal mingi ülevaade meie hävitajatest. Seega tuleb internetis ja sotsiaalmeedias suheldes olla väga ettevaatlik,» teatasid Briti õhujõudude juhid.

Tuhandeid Briti sõdureid on Ida-Euroopas, eelkõige Eestis ja Ukrainas. Nad on saanud erikoolituse, et nad ei langeks internetipetturite ohvriks.

Eesti välisluureameti peadirektor Mik Marran sõnas Daily Mailile, et küberspionaaž, millega kaasneb valeinfo edastamine on üsna levinud. Samuti kasutavad küberkurjategijad väljapressimist.

F-35 Lightning II on USA viienda põlvkonna mitmefunktsiooniline hävituslennuk, millest on kolm varianti: F-35A, F-35B ja F-35C.

Kõik lennuki F-35 variandid võimaldavad täita nii hävitus- ja luurelennuki kui ka taktikalise pommitaja ülesandeid ning lisaks tavalisele pommitamisele rünnata suure täpsusega ka väikese pindalaga sihtmärke maapinnal.

Neid hävituslennukeid saab kasutada nii õhuväes, mereväes kui merejalaväes.

F-35 Lightning II hävituslennuk FOTO: CHRISTINE GROENING / AFP/Scanpix