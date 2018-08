Elizabeth II hindab Sussexi hertsoginnat, kinkides talle sünnipäevaks nende ühisfoto

Hello Magazine’i andmetel valis kuninganna Sussexi hertsoginnale kingituseks foto, kus nad on Cheshire’is külas ja kuulavad-vaatavad koos õpilaste etteastet. Mõlemad naeravad sel fotol.

Tegemist on fotoga, mis on Briti kuningliku perekonna Instagrami leheküljel. Instagrami täiendamisega tegelevad kuninganna erasekretärid.

Buckinghami palee elu kajastavate ajakirjanike arvates on see märgilise tähendusega, et Elizabeth II just selle foto hertsoginnale kinkimiseks valis.