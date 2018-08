Evelin Võigemast: iga filmiga on mul raskem Lottet enda seest üles leida

Võigemast rääkis ETV saates «Ringvaade», et kui Elastiknaist oli nüüd, 14 aastat hiljem lihtsam kehastada, siis Lottet on üha raskem enda seest üles leida, vahendas MENU .

«Ju ma ikkagi selle Lotte rolli sain sellepärast, et Janno Põldma ja Heiki Ernits nägid minus Lottet. Küll tuleb tunnistada, et jaanuaris linastub kolmas Lotte film ja iga filmiga on mul selle Lotte endast ülesleidmine natukene raskemaks läinud. Ma ise ka vananen teatavasti ja seda kõrge häälega tüdrukut on järjest raskem enda seest üles leida, aga siiski kolmanda filmi jagu leidsime Lottet ka üles,» kinnitas Võigemast.