VIDEO kohtunik lasi lärmakal kurjategijal suu kinni teipida

Viimaks viskas Russol mehe käitumine üle ja lasi tal suu kinni tõmmata. Kuus valvurit seisid tema ümber, kui üks nendest tema suu teibiga kinni tõmbas. Aga ka see ei sundinud meest vait.

Selle järel käskis kohtunik panna veel üks jupp teipi üle mehe suu, et istung saaks ära peetud. Viimaks määras kohtunik Russo Williamsile 24-aasta pikkuse vangistuse.

Williams mõisteti detsembris süüdi relvastatud röövis, inimröövis, krediitkaardi varguses ning ebaseaduslikult relva omamise eest. Kohtupidamine tema üle algas eelmise aasta lõpus, kuid jäi seisma, kui Williams eemaldas endalt jalavõru, millega korrakaitsjad said jälgida, kus ta on.

Williams põgenes Nebraskasse, kus ta väitis, et tal löödi kõvasti vastu pead ning ta kaotas mälu. Teisipäevase kohtuistungi ajal aga mängisid süüdistajad ette Williamsi telefonikõne enda pereliikmetega, millega tõesti, et ta valetas ja tema mäluga oli kõik korras. Lisaks leiti tema telefonist informatsiooni, et mees oli otsinud infot, kuidas kriminaalkaristusest pääseda.