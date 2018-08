Galerii: täna toimus Tallinnas lihatööstuse vastane meeleavaldus «Tõekuubik»

«Tõekuubik» on rahumeelne paigalseisev meeleavaldus, mis sarnaneb kunstietendusele. See demonstratsioon tegutseb korrastatud viisil, mis aitab möödujate tähelepanu tõmmata ja neis huvi tekitada; me proovime pealtnägijaid veganluse juurde suunata, vesteldes nendega väärtuspõhiselt ja näidates neile videosid enim levinud viisidest, kuidas loomi ekspluateeritakse, ka kohalikes farmides.