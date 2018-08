Galerii: politsei tekitas avarii, mille tulemusena viidi teismeline haiglasse

Scotland Yard kinnitas, et avarii juhtus, ja ütles, et see toimus laupäeva varahommikul. Politseiautos istusid kaks politsenikku ja rollerit juhtis 17-aastane poiss, kellega oli kaasas ka kaasreisija. Noormees saadi kätte ja vahistati mitmete liiklusrikkumist pärast, kuid toimetati haiglasse, kuna ta oli enda jalale viga teinud, vahendas Metro.