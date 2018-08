Kas eestlased teeksid samamoodi? «Kiiretes ja vihastes» kaasa lööv räppar tõttas hädasolijale appi

Therra Jaramillo avaldas uudise enda Facebooki lehel. Ta kirjutas, et pärast abikaasa Johni surma on tema elu majanduslikult väga raske olnud. Tema sõber oli saatnud talle 250 dollari suuruse kinkekaardi «Whole Store» poodi, kuid pärast kõikide asjade kassast läbi löömist, tuli välja, et summa on suurem kui kinkekaardil kirjutatud, vahendas Global News Kanada.

Naine kirjutas, et meesklient tema ees nõustus kinni maksma kõik naise kauba, kui Therra koeratoidupakend sattus kogemata mehe asjade hulka. Jaramillo hakkas nutma, kui mees tasus naise 375 dollari suuruse arve.

Naine surus tema kätt, kallistas teda ja küsis ta nime.

Ludacris FOTO: AFP / Scanpix

Therra kirjutas, et Ludacris ütles, et tema nimi on Chris. Kui naine küsis: kes sa oled?, vastas mees: «lihtsalt üks tüüp».

Therra Jaramillo kirjutas: «Pärast seda, kui ta oli maksnud KÕIKIDE minu asjade eest, ütles ta, et töötajad vaatavad, et ma saaksin kõik kauba endale autosse. Kas ma vajan mingit abi? küsis ta. Ma vastasin ei, pisarad ikka mööda nägu alla jooksma. Kuid ma ütlesin talle, et ma pean teda veelkord tänama.»

Naine lisas, et tal ei olnud õrna aimugi, kes see mees on, kui siis kassapidaja küsis: «Sa ikka tead, et ta on Ludacris, eksole?»

Jarmillo lisas enda postitusse, et Ludacrisil polnud õrna aimugi, et ta oli enda abikaasa vähile ning ema orkaan Katrinale kaotanud. «Ludacris ei teadnud, et tema heategu tuli täpselt ajal, mil ma tundsin, et mu küünal on ära põlenud. Ole nagu Ludacris,» lisas naine.

«Ta kasutas enda isiklikku valgust, et sütitada minu oma. Kas see mitte ei ole miski, mida me teineteise jaoks peame tegema?» kirjutas Therra postituse lõppu.