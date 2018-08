Suri üle 50 aasta rahvast naerutanud komöödialegend Barry Chuckle

Aga vennad said üleriigiliselt kuulsaks just «ChuckleVision» saatega, kust kujunesid välja ka nende lööklaused «To Me To You» ja «Oh, jumal, oh jumal». Saade sai paljude teiste auhindade hulgas laste BAFTA ning oli kõige kauem BBC eetris olnud lastesaade. Saade jooksis BBC-s ajavahemikul 1987-2009.