Harvey Weinstein tahab avaldada asitõendid, mis võivad ta vägistamissüüdistusest päästa

Äsja avaldatud kohtudokumentides on kirjas, et Harvey Weinsteini valduses on umbes 40 e-kirja, mis heidavad halba varju naisele, kes teda vägistamises süüdistab, vahendas Global News Kanada.

Kuna e-kirjad on seotud The Weinstein Company pankrotimenetlusega, siis see tähendab, et kirjad on kaitstud konfidentsiaalsuse klausliga ja Weinsteini juristid ei ole saanud neid enne kasutada. Kuid nüüd tahetakse kirjad avalikuks teha ja juristid ütlevad, et kirjadel on oluline roll Weinsteini kaitsestrateegia juures.

Filmiprodutsent Harvey Weinstein saabumas New Yorgi politseijaoskonda. FOTO: BRYAN R. SMITH / AFP / SCANPIX

Juristid tegid avalduse Delaware'i kohtusse ning avaldusse kirjutati, et endisel Hollywoodi produtsendil on nüüd äärmine vajadus need kirjas avaldada. Juristid lisasid, et naise nime ei avaldata, tema e-meili aadress ning muu isiklik informatsioon eemaldatakse või varjatakse mingil muul viisil.

Juristid usuvad, et kui piirkonnaprokurör keeldub e-kirjade avaldamisest, on neil piisavalt seaduslikku õigust kogu Weinsteini kohtuprotsess tühistatud saada.

Muusik Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Uma Thurman ja Harvey Weinstein FOTO: KEVIN WINTER/AFP/Scanpix

Weinsteini advokaat Benjamin Brafman sõnas, et e-kirjad paljastavad, et Weinsteini süüdistanud naine oli tegelikult enda nõusoleku andnud seksuaalpartner, mitte seksuaalse rünnaku ohver.

The Weinstein Company taotles pankrotti märtsis, vaid mõned kuud pärast seda, kui Harvey Weinsteini tabas terve laviini seksuaalse rünnaku süüdistusi.

Üle 70 naise on süüdistanud Harvey Weinstein erinevates seksuaalkuritegudes, nende hulgas ka vägistamine. Mõned nendest intsidentidest ulatuvad aastakümnete tagusesse aega.