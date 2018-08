George Michaeli surnukeha leidnud kibestunud kallim: George, ma vihkan sind

Andros ütles, et enamus rahast läheb tema õdedele Yiodale (58) ja Melanie'le (56). Sellele lisaks ka mõnele heategevusorganisatsioonile. Ta lisas, et Michaeli pere on valmis maha müüma talle kuulunud kinnisvara, mille hulka kuulub ka hoone Regenti pargis Londonis.

Andros sõnas: «Fadi kavatseb kuni ülemkohtuni välja minna, aga ma arvan, et pere teeb temaga mingisuguse kohtuvälise kokkuleppe. Talle on praeguseks pakutud 650 000 dollarit, kuid ma arvan, et pere peab talle maksma mõne miljoni, et temast lahti saada.»